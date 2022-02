Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Mauricio Pochettino restait finalement au PSG ?

Publié le 13 février 2022 à 13h15 par T.M.

Aujourd’hui, il semble acté que Mauricio Pochettino quittera le PSG à la fin de la saison. Toutefois, une surprise ne serait pas à exclure. Explications.

Mauricio Pochettino sera-t-il l’entraîneur du PSG la saison prochaine ? Bien que l’Argentin soit sous contrat jusqu’en 2023, on a énormément de mal à le voir rester en poste au-delà de cet exercice. D’ailleurs, son futur départ ne cesse de se confirmer. Selon les dernières informations de Goal , le PSG et Pochettino se feraient de plus en plus à l’idée que leur collaboration prendra fin dans les mois à venir. L’entraîneur parisien chercherait même déjà un nouveau club.

Un départ pas encore acté ?