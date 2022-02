Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos interpelle Leonardo pour son avenir !

Publié le 13 février 2022 à 11h45 par A.M. mis à jour le 13 février 2022 à 11h50

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Marquinhos affiche clairement son intention de prolonger son bail au PSG alors que les discussions sont toujours en cours.

Arrivé en 2013, Marquinhos a franchi toutes les étapes au PSG au point d'en devenir aujourd'hui le capitaine. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le Brésilien discute d'ailleurs d'une prolongation à Paris. « Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir », assurait même Leonardo récemment alors que les discussions pour une prolongation jusqu'en 2026 seraient bien engagées. Mauricio Pochettino interpellait également son capitaine ces derniers jours : « Ça fait des années que Marquinhos est au club. Sa longévité fait de lui un joueur important pour l'équipe . » Et visiblement, Marquinhos sait ce qu'il veut.

«Mon envie c'est de rester»