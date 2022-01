Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est bouillant pour Marquinhos !

Publié le 5 janvier 2022 à 19h10 par A.C.

Au Paris Saint-Germain depuis 2013, Marquinhos est devenu un véritable pilier du club et cela ne devrait pas changer de sitôt.

Il n’était qu’un jeune espoir de l’AS Roma lorsqu’il a débarqué au Paris Saint-Germain. Il est désormais le capitaine et l’un des joueurs les plus réguliers. Marquinhos n’a cessé de surprendre et est désormais considéré comme l’une des plus grandes réussites du projet QSI, ainsi que comme l’un des meilleurs défenseurs au monde. Son contrat se termine en juin 2024, mais au sein du PSG on semble vouloir tout faire pour le blinder sur le très long terme, puisque plusieurs sources ont évoqué ces derniers mois un nouveau contrat jusqu’en 2026 ou en 2027.

Une prolongation imminente jusqu’en 2026