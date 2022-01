Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait proche de boucler un gros dossier !

Publié le 5 janvier 2022 à 10h45 par A.M. mis à jour le 5 janvier 2022 à 10h48

Arrivé au PSG en 2013, Marquinhos semble en bonne voie pour s'inscrire encore plus sur le long terme avec le club de la capitale où une prolongation jusqu'en 2026 est dans les tuyaux.

Capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva, Marquinhos s'est clairement imposé comme l'un des patrons du vestiaire et surtout un élément indispensable du club de la capitale. Arrivé en 2013 en provenance de l'AS Roma pour environ 32M€ alors qu'il n'avait que 19 ans, le Brésilien a gravi les échelons à Paris à tel point qu'à 27 ans, il pourrait bien ne plus changer de club et faire le reste de sa carrière au PSG. C'est en tout cas ce que laissait entendre Leonardo. « Marquinhos va rester à vie. Il ne veut pas partir », confiait le directeur sportif du PSG à l’occasion d’une conférence donnée à La Sorbonne.

Marquinhos au PSG jusqu'en 2026 ?