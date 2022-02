Foot - Mercato

Mercato : PSG, Real Madrid… Pogba sur le point de prendre une décision fracassante ?

Publié le 14 février 2022 à 6h30 par Th.B.

Son nom figurant pourtant sur les tablettes d’un bon nombre de courtisans, à l’instar du PSG, Paul Pogba serait susceptible de prendre la décision de poursuivre à Manchester United en y prolongeant son contrat.

Après avoir été prêt à lui offrir un pont d’or l’été dernier avant que l’opportunité Lionel Messi ne se présente, Leonardo serait prêt à revenir à la charge pour Paul Pogba. D’autant plus que le champion du monde tricolore pourrait être disponible sur le marché des agents libres à la fin de la saison, à moins que son contrat à Manchester United soit prolongé d’ici-là. L’Équipe révélait dernièrement que le directeur sportif du PSG travaillerait en coulisse sur les dossiers Paul Pogba et Lucas Paqueta. Néanmoins, le PSG pourrait voir le milieu de terrain de Manchester United lui jouer un sale tour.

Malgré le PSG, le Real Madrid et la Juve, Pogba pourrait prolonger à United