Mercato - PSG : La réponse est déjà tombée pour Lucas Paqueta…

Publié le 14 février 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur du PSG qui en a fait l’une de ses grandes priorités pour le prochain mercato estival, Lucas Paqueta a pourtant clairement laissé entendre qu’il préférait continuer l’aventure avec l’OL.

Comme l’a récemment annoncé L’Equipe dans un large dossier consacré au prochain mercato estival du PSG, Leonardo a déjà coché ses grandes priorités pour l’été 2022, et Lucas Paqueta (24 ans) en fait partie au même titre que Paul Pogba et Erling Haaland. Le milieu offensif brésilien de l’OL, sous contrat jusqu’en juin 2025, réussit une très bonne saison en Ligue 1 avec les Gones , et le PSG semble déterminé à mettre le paquet pour le recruter. Mais pas sûr que la réciproque soit vraie pour Paqueta…

« Ce maillot est précieux pour moi »