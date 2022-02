Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La priorité de Leonardo prête à snober le PSG ?

Publié le 14 février 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien que le PSG fasse d’Erling Braut Haaland sa priorité pour l’après-Kylian Mbappé, Manchester City serait prêt à l’accueillir. L’option des Skyblues ne serait pas déplaisante aux yeux d’Haaland.

D’ici la fin de la saison, Kylian Mbappé serait susceptible d’aller voir ailleurs et de signer au Real Madrid, soit au moment de l’expiration de son contrat au PSG. Afin d’oublier Mbappé, le directeur sportif du PSG Leonardo songe depuis l’été dernier à le remplacer par Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Cependant, Haaland ne semble pas uniquement être la priorité du PSG puisque le FC Barcelone ou encore Manchester City seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge.

Haaland sensible à Manchester City ?