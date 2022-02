Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola va frapper très fort pour Erling Haaland !

Publié le 13 février 2022 à 19h45 par La rédaction

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG et de Manchester City, Erling Haaland pourrait avoir le plus gros salaire de Premier League s’il s’engageait en faveur des Skyblues.

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est bien parti pour régner sur le football européen lors des dix prochaines années. Mais joueront-ils ensemble un jour ? Avec le départ plus que possible de Kylian Mbappé vers le Real Madrid, Erling Haaland pourrait venir le remplacer au PSG. Comme vous l’a expliqué le10sport.com en exclusivité, le Norvégien est la priorité de Leonardo pour succéder au champion du monde 2018. Mais l’attaquant du Borussia Dortmund plaît aussi outre Manche.

Haaland plus gros salaire de Premier League ?