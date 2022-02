Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid ... Un favori se dégage enfin pour Haaland ?

Publié le 13 février 2022 à 18h15 par D.M.

Courtisé par les plus grandes équipes européennes, Erling Haaland (Borussia Dortmund) pourrait être sensible aux arguments de Manchester City.

Agé seulement de 21 ans, Erling Haaland va animer le prochain mercato estival. L’international norvégien pourrait prendre la décision de changer d’air à la fin de la saison et rejoindre un club plus huppé. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le PSG a activé la piste menant à l'avant-centre et pourrait accélérer dans ce dossier en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid est aussi sur les traces d’Haaland, mais souhaiterait attendre l’été 2023 pour tenter sa chance.

Manchester City, la meilleure option ?