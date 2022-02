Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça prépare un plan colossal pour recruter Haaland !

Publié le 13 février 2022 à 16h30 par D.M.

Annoncé au Real Madrid ou encore au PSG, Erling Haaland serait la grande priorité estivale du FC Barcelone. Le club catalan cherche à dégraisser son effectif pour faire la place au buteur norvégien.

« Peut-être cet été, peut-être l'été d'après. Mais il y a de grandes chances qu'Erling parte cet été. Nous verrons. (…) C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui cherche de nouveaux challenges ». Agent d’Erling Haaland, Mino Raiola avait confirmé le départ probable du buteur en décembre dernier. Agé de 21 ans, le buteur norvégien aurait faim de trophées et souhaiterait rejoindre une équipe capable de remporter la Ligue des champions. « Le Bayern Munich, le Real Madrid, Barcelone, Manchester City : ce sont les grands clubs dans lesquels il peut aller » avait lâché le représentant de l’attaquant dans un entretien à Sport 1 . Mino Raiola a oublié le PSG, mais le club parisien s’est bien positionné pour le recruter. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, les dirigeants français souhaitent qu’Erling Haaland remplace Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. Selon L’Equipe , des négociations ont lieu en coulisses entre les différentes parties. Mais un cador européen voudrait chambouler les plans de Nasser Al-Khelaïfi et de son équipe.

Haaland, grande priorité de Joan Laporta

En grande difficulté financière depuis plusieurs mois, le FC Barcelone s’est donné un bol d’air en trouvant un accord de sponsoring avec Spotify. Un deal à 280M€, qui pourrait permettre au club catalan d’envisager le recrutement de joueurs de classe mondiale lors du prochain mercato estival. Et à en croire la presse espagnole, le dossier Erling Haaland figure en bonne position dans le bureau de Joan Laporta. « La seule chose que je peux dire, c'est que le FC Barcelone continue d'être l'un des meilleurs clubs du monde et nous visons toujours à avoir l'équipe la plus compétitive. Nous y travaillons » a confié Mateu Alemany, directeur du football du FC Barcelone. Le responsable a tenté d’esquiver le sujet, mais en coulisses, les grandes manœuvres pourraient être lancées prochainement. « L'objectif le plus important de Barcelone pour la période estivale est de transférer Haaland » a confié Gabriel Sans, journaliste pour Mundo Deportivo, dans un entretien accordé à Radyospor. D’autant qu’Haaland pourrait quitter le BVB pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais avant de penser à la star norvégienne, il faudra penser à dégraisser l’effectif et alléger la masse salariale.

Le Barça va devoir dégraisser