Mercato - PSG : C'est du sérieux entre Haaland et le Barça !

Publié le 13 février 2022 à 15h45 par D.M.

Le FC Barcelone s'est fixé comme priorité de recruter Erling Haaland. Le joueur du Borussia Dortmund pourrait relever un nouveau défi la saison prochaine.

A l’instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland devrait être l’un des hommes à suivre lors du prochain mercato estival. Le jeune joueur norvégien s’interroge sur la suite de sa carrière au Borussia Dortmund. Désireux de remporter des titres sur la scène européenne, l’attaquant penserait à quitter la Bundesliga à la fin de la saison et à rejoindre un club plus huppé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG pense à lui pour remplacer Kylian Mbappé. Le Real Madrid et Manchester City sont aussi annoncés sur les traces d’Erling Haaland.

Haaland, priorité du Barça