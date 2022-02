Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les transferts avortés de Messi… au Real Madrid !

Publié le 13 février 2022 à 14h30 par T.M.

Ce mardi, Lionel Messi retrouvera le Real Madrid avec le PSG en Ligue des Champions. Alors que La Pulga a régulièrement fait face à la Casa Blanca lors qu’elle était au FC Barcelone, l’Argentin aurait très bien pu être un joueur du Real Madrid durant sa carrière.

Depuis cet été, Lionel Messi découvre un nouveau club. En effet, l’Argentin a rejoint le PSG, lui qui n’avait connu que le FC Barcelone jusqu’à présent. Sous le maillot blaugrana, durant 21 saisons, le septuple Ballon d’Or avait écrit l’histoire, devenant ainsi l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, si ce n’est le meilleur. Alors que l’histoire du Barça resterait à jamais liée à celle de Messi, tout aurait pu se passer différemment. En effet, la carrière de La Pulga aurait très bien pu s’écrire chez le grand rival du FC Barcelone : le Real Madrid. Ce dimanche, dans sa chronique pour Le Parisien , Guillem Balague explique : « À Madrid, l’admiration pour Messi a toujours été évidente ». Et le journaliste a ainsi révélé les différents rendez-vous manqués entre Lionel Messi et le Real Madrid.

« Leo Messi aurait pu signer au Real Madrid plusieurs fois »