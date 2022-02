Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino monte au créneau pour Lionel Messi !

Publié le 13 février 2022 à 8h15 par T.M.

Alors que Lionel Messi est en difficulté depuis son arrivée au PSG, Mauricio Pochettino tient à défendre sa star.

Lors du dernier mercato estival, le PSG n’avait pas hésité une seconde pour récupérer Lionel Messi. Ne pouvant pas prolonger au FC Barcelone, l’Argentin s’était retrouvé libre. C’est ainsi qu’il avait décidé de poser ses valises dans la capitale française et son association avec Neymar et Kylian Mbappé en faisait saliver plus d’un. Toutefois, sur le terrain, Messi a rencontré de grosses difficultés. Loin du Barça pour la première fois de sa carrière, le septuple Ballon d’Or n’arrive pas à retrouver le niveau qui était le sien. De quoi alors susciter plusieurs critiques.

« Son adaptation a été limitée »