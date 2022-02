Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès fracasse Pochettino pour Messi !

Publié le 13 février 2022 à 2h45 par A.M.

Auteur d'une prestation en dents de scie contre Rennes (1-0), Lionel Messi n'a pas été mis dans les meilleures dispositions par Mauricio Pochettino comme l'explique Pierre Ménès.

Après un match abouti contre le LOSC (5-1), Lionel Messi était attendu au tournant vendredi soir contre le Stade Rennais. Et pour cause, à quelques jours du choc contre le Real Madrid, l'Argentin devait confirmer sa montée en puissance. Et malgré sa passe décisive pour Kylian Mbappé en toute fin de match, Lionel Messi a déçu. Et pour cause, comme le souligne Pierre Ménès, La Pulga n'a pas été utilisée à son meilleure poste.

«Il serait bien plus utile au PSG à jouer la carotte devant»