PSG - Malaise : La nouvelle annonce de Pochettino sur le retour de Neymar !

Publié le 12 février 2022 à 9h45 par La rédaction

A l'approche du choc face au Real Madrid, l'une des questions est de savoir si Neymar sera présent pour ce rendez-vous. La question a donc été encore une fois posée à Mauricio Pochettino.

Blessé depuis le 28 novembre dernier et sa sortie lors de la rencontre face à l’ASSE comptant pour la 15ème journée de Ligue 1, Neymar devrait prochainement faire son tant attendu retour dans le groupe du PSG. Le Brésilien a déjà repris l’entrainement collectif, et Mauricio Pochettino a même avoué que l’ailier de 30 ans est fantastique dans son rétablissement. Alors que Karim Benzema pourrait finalement bien être présent coté Real Madrid pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions, le retour de Neymar pourrait faire du bien à des parisiens souvent peu convaincants cette saison.

Neymar bientôt de retour ?