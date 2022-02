Foot - PSG

PSG : Excellente nouvelle pour Neymar avant le Real Madrid ?

Publié le 12 février 2022 à 17h15 par A.C.

Absent depuis le 28 novembre dernier à cause d’une blessure à la cheville, Neymar pourrait enfin faire son retour pour le Paris Saint-Germain.

C’est une sorte de serpent de mer au Paris Saint-Germain. Chaque année, la présence de Neymar pour les grands rendez-vous européens est toujours en doute et le huitième de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid ne fait pas exception. Blessé à la cheville lors de la 15e journée de Ligue 1 face à l’ASSE (1-3), le Brésilien n’a toujours pas fait son retour et ne comptez pas sur Mauricio Pochettino pour vraiment clarifier les choses. « Neymar dans le groupe face au Real Madrid ? Je ne sais pas, on verra demain et après-demain » a expliqué le coach du PSG, après la victoire sur le fil des siens sur le Stade Rennais (1-0). « C’est possible qu’il soit présent, son évolution est bonne. J’espère qu’il sera dans le groupe, sur notre banc au moins ».

Neymar pourrait être dans le groupe pour le Real Madrid