PSG : Cette énorme sortie sur les retrouvailles entre Sergio Ramos et le Real Madrid !

Publié le 12 février 2022 à 11h15 par D.M.

Presnel Kimpembe s'est exprimé sur le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid. Une rencontre particulière pour Sergio Ramos.

Mardi prochain, le PSG a rendez-vous avec son destin. Le club entraîné par Mauricio Pochettino recevra le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre particulière pour Sergio Ramos, joueur de la Casa Blanca entre 2005 et 2021. « Le tirage au sort contre le Real Madrid ? Le destin est très capricieux et j'aurais aimé avoir une équipe différente. Vous connaissez l'amour et l'affection que j'ai pour le Real Madrid et cela ne changera jamais. Il est temps d'affronter le présent : je suis un joueur du PSG et je vais défendre mon équipe » avait confié le défenseur central en décembre dernier au sujet du tirage au sort.

« Aujourd’hui, il est au Paris SG et je suis sûr qu’il sera à 100 % avec nous »