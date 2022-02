Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé reçoit un vibrant hommage du vestiaire !

Publié le 12 février 2022 à 16h10 par D.M.

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Nuno Mendes est bluffé par les prestations de Kylian Mbappé, encore buteur face à Rennes ce vendredi.

Auteur de 21 buts, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé a été l’homme de cette première partie de saison côté PSG. Lié au club parisien jusqu’en juin prochain, l’international français a relégué les interrogations sur son avenir au second plan, préférant se concentrer sur le terrain. Mais comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur est de plus en plus proche du Real Madrid. Alors qu’il vit, peut-être, ses derniers mois sous le maillot du PSG, Mbappé a reçu un message de la part d'une recrue estivale.

« Mbappé ? Un joueur avec beaucoup de qualités »