Mercato - PSG : Marquinhos déclare sa flamme au PSG !

Publié le 13 février 2022 à 15h30 par La rédaction

Chouchou des supporters du PSG, Marquinhos est également très attaché au club de la capitale. Sous contrat jusqu'en 2024, le Brésilien ne cache pas sa volonté de rester à Paris, où son arrivée a changé sa vie.

En 2013, le PSG n'hésite pas à lâcher 35M€ pour s'attacher les services d'un jeune défenseur brésilien qui vient de réaliser une très belle saison à l'AS Roma, sa première en Europe. Il s'agit bien évidemment de Marquinhos qui débarque dans un premier temps comme un grand espoir amené à succéder à Thiago Silva. L'arrivée de David Luiz en 2014 le pousse parfois à évoluer dans le couloir droit de la défense, mais lorsque son compatriote retourne à Chelsea en 2016, Marquinhos s'impose définitivement dans dans la charnière parisienne aux côtés de Thiago Silva. Bien que Thomas Tuchel l'utilise également au milieu de terrain, par défaut, le natif de Sao Paulo monte en puissance au point de s'imposer comme une référence mondiale à son poste. Au PSG, il succède à Thiago Silva en 2020 en récupérant le brassard de capitaine mais également en devenant le patron de la défense parisienne. Sous contrat jusqu'en 2024, Marquinhos est plus que jamais un élément indispensable du PSG, au point qu'une prolongation jusqu'en 2026 soit dans les tuyaux. Pris en exemple par les supporters parisiens, comme en témoignent les récentes banderoles du CUP au Parc des Princes, Marquinhos déclare lui aussi sa flamme au PSG.

Marquinhos est fan du PSG