Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une excellente nouvelle se confirme pour Haaland !

Publié le 13 février 2022 à 15h15 par D.M.

Priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, Erling Haaland (Borussia Dortmund) ne devrait pas rejoindre Manchester United.

Pour Erling Haaland, la bataille risque d’être acharnée lors du prochain mercato estival. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2024, le buteur norvégien attise les convoitises. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le PSG a fait de l’attaquant sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Le Real Madrid et Manchester City ont également coché son nom. Quant à Manchester United, à la recherche d’un avant-centre, il ne devrait pas tenter le coup pour Erling Haaland selon les informations du Sun.

Haaland ne rejoindra pas Manchester United