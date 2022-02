Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Terrible nouvelle avec Erling Haaland !

Publié le 13 février 2022 à 5h45 par T.M.

Alors que le Real Madrid prendrait rendez-vous pour 2023 avec Erling Braut Haaland, ce dernier pourrait bien en décider autrement.

Où jouera Erling Braut Haaland la saison prochaine ? Telle est la question que tout le monde se pose. Si le Norvégien est aujourd’hui au Borussia Dortmund, un départ devrait être acté lors du prochain mercato estival étant donné sa future clause libératoire à 75M€. Et il y a du monde au rendez-vous pour Haaland, notamment le Real Madrid. Toutefois, la Casa Blanca voudrait plutôt réaliser cette opération en 2023, n’ayant pas forcément les moyens pour payer cette opération cet été en plus de Kylian Mbappé.

Haaland va-t-il attendre ?