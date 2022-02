Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar idéalement positionné pour recruter Haaland ?

Publié le 12 février 2022 à 14h30 par T.M.

Aujourd’hui au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland est courtisé par les plus grands clubs européens. Alors que le PSG fait partie de cette course, le club de la capitale pourrait bien être le mieux placé pour récupérer le Norvégien. Explications.

Si le mercato estival est encore loin, une grosse question anime déjà les débats. En effet, l’avenir d’Erling Braut Haaland est au centre des discussions. Actuellement, le Norvégien est au Borussia Dortmund, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2024. Mais son départ pourrait bien intervenir à l’intersaison, moment une clause libératoire à 75M€ s’activera pour Haaland. De quoi donc intéresser du beau monde, à l’affût pour récupérer celui qu’on annonce comme le futur meilleur attaquant du monde pour un montant dérisoire étant donné son talent. Ainsi, une grosse bataille est à prévoir pour récupérer Erling Braut Haaland. Comme le10sport.com vous l’a révélé, le PSG a placé le joueur de 21 ans tout en haut de sa liste afin de remplacer Kylian Mbappé, mais le FC Barcelone, Manchester City ou encore le Real Madrid ont également des vues sur le joueur du Borussia Dortmund.

Priorité pour le Real Madrid, mais…

Qui raflera alors la mise pour Erling Braut Haaland ? Pour ESPN FC , Julien Laurens a expliqué que le Real Madrid serait la destination préférée du Norvégien. Il y aurait toutefois un mais puisque cela pourrait bloquer du côté de la Casa Blanca. En effet, avec la probable arrivée de Kylian Mbappé, les Merengue ne devraient pas avoir les ressources nécessaires pour assumer également l’arrivée d’Erling Braut Haaland. Par conséquent, il aurait été demandé à ce dernier d’attendre encore un an. Toutefois, selon Julien Laurens, le buteur du BVB pourrait ne pas forcément patienter jusqu’à l’été 2023.

Un avantage pour le PSG ?

Par conséquent, cela ouvre donc encore plus la porte aux autres prétendants et cela pourrait surtout profiter au PSG. Dans la suite de son intervention, Julien Laurens explique que le club de la capitale aurait de grosses raisons d’y croire pour faire d’Erling Braut Haaland le possible successeur de Kylian Mbappé. En effet, le PSG peut notamment compter sur sa proximité avec Mino Raiola, l’agent du Norvégien. De même, les Parisiens ne devraient pas avoir trop de difficultés à assumer financièrement cette opération, qui devrait tourner aux alentours de 300M€ sur 5 ans. A voir maintenant si le projet du PSG arrivera à convaincre Erling Braut Haaland, qui aura donc l’embarras du choix pour son avenir entre les différentes options qui s’offrent à lui à travers l’Europe…