Mercato - PSG : Le message poignant de Marquinhos sur son passage au PSG !

Publié le 12 février 2022 à 10h45 par D.M.

En larmes, Marquinhos a clamé son amour pour le PSG. Le défenseur brésilien, arrivé à Paris en 2013, envisage de terminer sa carrière dans la capitale.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos a longtemps été dans l’ombre de son ainé Thiago Silva. Mais depuis le départ de ce dernier à Chelsea, l’ancien joueur de l’AS Roma a pris plus d'assurance dans la capitale. Capitaine de la formation parisienne, Marquinhos réalise de grandes performances sur le terrain et sa mentalité a été salué par le CUP ce vendredi. « Marquinhos, l’exemple à suivre » pouvait-on lire sur l’une des banderoles déployées par les supporters face à Rennes.

« Paris, c'est le club de ma vie »