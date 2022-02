Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ d’une légende de l’OM provoqué par Sampaoli ?

Publié le 14 février 2022 à 5h30 par T.M.

Alors que la gestion de Jorge Sampaoli ne manque pas de créer certains remous en interne, cela pourrait avoir de grosses répercussions sur la Canebière.

Depuis près d’un an maintenant, Jorge Sampaoli est l’entraîneur de l’OM. Et l’Argentin n’hésite à faire des choix forts et prendre de grosses décisions pour construire son groupe. Plusieurs joueurs en ont ainsi fait les frais, même Steve Mandanda, malgré son statut de légende sur la Canebière. En effet, depuis le début de la saison, suite à l’arrivée de Pau Lopez, le Français a été relégué sur le banc de touche, sans vraiment avoir d’explications de la part de Sampaoli. Une situation qu’aurait d’ailleurs du mal à digérer Mandanda.

Le début de la fin !