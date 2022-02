Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un incroyable plan pour Mbappé !

Publié le 14 février 2022 à 4h30 par T.M.

Au PSG, on y croirait toujours pour la prolongation de Kylian Mbappé. Un incroyable plan serait d’ailleurs à l’étude pour conserver le Français un peu plus longtemps que prévu.

Partira, ne partira pas ? La question se pose encore et toujours pour l’avenir de Kylian Mbappé. Si tout semble indiquer que l’attaquant du PSG rejoindra le Real Madrid à la fin de la saison une fois que son contrat aura expiré, le club de la capitale refuse de baisser les bras. Au PSG, on y croit ainsi donc toujours pour la prolongation de Mbappé, bien que cela ne soit pas simple. Néanmoins, un nouveau plan pourrait être à l’étude.

Une prolongation de deux ans, une vente dans un an ?