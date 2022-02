Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Lewandowski... Leonardo est prévenu pour la succession de Mbappé !

Publié le 13 février 2022 à 23h15 par D.M.

Ancien coach du Bayern Munich, Niko Kovac s'est prononcé sur l'avenir d'Erling Haaland. Selon lui, il ne devrait pas rejoindre le club bavarois en raison de la présence de Robert Lewandowski.

Les plus grandes équipes européennes prennent rendez-vous dans le dossier Erling Haaland. Alors qu’il pourrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur d’une clause libératoire présente dans son contrat, le buteur norvégien serait courtisé par plusieurs cadors comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City ou encore le PSG. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, le club parisien a identifié Erling Haaland comme le successeur de Kylian Mbappé.

« Haaland au Bayern Munich ? C'est difficile »