Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre de 80M€ programmée pour Erling Haaland ?

Publié le 13 février 2022 à 17h45 par La rédaction

Dans le viseur du PSG, Erling Haaland intéresserait aussi Manchester City. D'ailleurs, les Skyblues seraient les mieux placés sur ce dossier et prépareraient une offre de 80M€ pour s'offrir les services du Norvégien.

A moins de six mois de la fin de son bail avec le PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité, le natif de Bondy a pris un engagement moral avec les dirigeants du Real Madrid. Pour le remplacer, nous vous dévoilions l’été dernier le plan de vol du PSG avec Erling Haaland comme piste prioritaire. Un dossier qui pourrait se compliquer à cause de… Manchester City.

City prépare une offre de 80M€