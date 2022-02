Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Haaland prépare un terrible coup à Leonardo !

Publié le 13 février 2022 à 18h45 par La rédaction

Attraction du mercato, Erling Haaland intéresse tous les cadors européens, dont le PSG. Et pour le moment, son père, Alf-Inge Haaland, lui conseillerait de rejoindre Manchester City.

Au vu de la Mbappé dépendance au PSG cette saison, Leonardo a tout intérêt à se pencher le plus rapidement possible sur sa succession. Comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, Erling Haaland est la piste prioritaire du PSG pour succéder à l’international français. Mais bien évidemment, Paris n’est pas seul sur ce dossier. En effet, le Norvégien serait sur les tablettes du Real Madrid, du FC Barcelone mais aussi de Manchester City. Et les Citizens de Pep Guardiola auraient un allié de taille sur ce dossier : Alf-Inge Haaland.

Le père d’Erling Haaland lui conseille de rejoindre Manchester City