Mercato - PSG : Real Madrid, Manchester... Ça va dans tous les sens pour Pochettino !

13 février 2022

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG. Alors que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien, le technicien argentin pourrait ne pas continuer la saison prochaine. D'autant que Mauricio Pochettino ne serait plus heureux à Paris et rêverait du Real Madrid. Mais alors que Zinedine Zidane serait réticent à signer au PSG, l'Argentin pourrait finalement être conservé si le Qatar ne lui trouve pas de successeur.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas aller au bout de son bail. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ du technicien argentin n'est plus un sujet tabou au PSG, et ce, parce que Doha rêve de le remplacer par Zinedine Zidane. Ce dimanche, Goal en a rajouté une couche sur ce dossier. En effet, Mauricio Pochettino serait de plus en plus proche d'un départ du PSG. Comme l'a indiqué Goal , le PSG préparerait déjà le départ de son entraineur, avec le rêve de pouvoir s'offrir Zinedine Zidane. De son côté, Mauricio Pochettino souhaiterait faire ses valises et quitter le club de la capitale car il ne serait plus heureux à Paris. Et ce malaise au PSG serait notamment dû à sa mauvaise entente avec Leonardo, le directeur sportif parisien. Prêt à quitter le Parc des Princes, Mauricio Pochettino aurait déjà commencé à se chercher un nouveau club pour la saison prochaine.

Direction Manchester United ou le Real Madrid pour Pochettino ?

Depuis de longues semaines, Manchester United serait sur les traces de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin aurait donc la possibilité de rebondir chez les Red Devils la saison prochaine. Toutefois, The Sun a jeté un énorme froid sur ce dossier. D'après les indiscrétions du média britannique, le club emmené par Ralf Rangnick ne ferait pas de Mauricio Pochettino son premier choix. Si le vestiaire mancunien réclamerait le coach du PSG, la direction anglaise ne verrait pas les choses de la même manière. En effet, les hautes sphères des Red Devils privilégieraient plutôt la piste menant à Erik ten Hag. De son côté, Mauricio Pochettino aurait un grand rêve. Et il s'agirait de rejoindre le Real Madrid selon L'Equipe . Toutefois, Mauricio Pochettino pourrait être contraint de patienter avant de pouvoir exaucer son souhait.

Pochettino pourrait finalement entrainer le PSG la saison prochaine