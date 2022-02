Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 février 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et alors que la fin de saison approche à grands pas, l'attaquant français serait d'ores et déjà assuré de quitter Paris pour rejoindre Madrid.

Arrivé à l'été 2017 au PSG, Kylian Mbappé ne devrait plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant français va partir librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors qu'il peut déjà négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert à 0€ le 1er juillet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Conscient de la situation, le PSG a déjà prévu le coup en cas de départ de Kylian Mbappé. En effet, Leonardo a prévu de se jeter en priorité sur Erling Haaland pour assurer la potentielle succession de son numéro 7. Et en plan B, le directeur sportif du PSG a prévu de se tourner vers Robert Lewandowski.

Le PSG voit Kylian Mbappé partir au Real Madrid

Ce dimanche, Marca a fait un nouveau point sur la situation de Kylian Mbappé. Et à en croire le média espagnol, la direction du PSG se serait déjà résignée. En effet, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar auraient compris que leur numéro 7 allait signer au Real Madrid le 1er juillet. De son côté, le vestiaire de Mauricio Pochettino aurait également accepté le départ de Kylian Mbappé. Comme l'a indiqué Marca , tout le monde au PSG saurait que le champion du monde français portera le maillot du Real Madrid la saison prochaine.

