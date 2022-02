Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Kevin Gameiro sur l’intérêt de l’OM !

Publié le 13 février 2022 à 13h10 par T.M.

De retour à Strasbourg, Kevin Gameiro était annoncé proche de l’OM à l’été. Un intérêt des Phocéens sur lequel est revenu le buteur strasbourgeois.

Après 8 saisons passées en Espagne avec le FC Séville, l’Atlético de Madrid et Valence, Kevin Gameiro a retrouvé la Ligue 1 cette saison. A 34 ans, l’international français a ainsi fait son retour où tout avait commencé pour lui : Strasbourg. Mais cela aurait pu se passer différemment pour Gameiro. En effet, à défaut de mettre le cap vers l’est, il aurait pu poser ses valises dans le sud de la France puisque l’OM était très intéressé. A la recherche d’un attaquant, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, qui connaissent bien Kevin Gameiro, avaient tenté leur chance.

« Marseille était très intéressé »