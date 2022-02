Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Gameiro sur son mercato estival !

Publié le 11 février 2022 à 10h45 par T.M.

Evoqué du côté de l’OM durant le dernier mercato estival, Kevin Gameiro a préféré retourner à Strasbourg. Un choix sur lequel est revenu l’attaquant français.

Durant le dernier mercato estival, l’OM a été très actif. En effet, Pablo Longoria a été chercher une dizaine de recrues à Jorge Sampaoli. Mais tout n’a toutefois pas été tout rose pour les Phocéens. En effet, il y a eu quelques échecs. Alors que l’un des objectifs était de trouver un numéro 9 pour seconder Arkadiusz Milik, personne n’est venu. Kevin Gameiro semblait pourtant très proche de s’engager avec l’OM. L’ancien du PSG a toutefois fini par snober Longoria pour faire son grand retour du côté de Strasbourg.

« Un choix de ma part qui a été réfléchi »