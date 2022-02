Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour ce dossier à 0€ de Xavi !

Publié le 11 février 2022 à 9h00 par B.L.

Désireux de se renforcer en défense l'été prochain, le FC Barcelone viserait notamment César Azpilicueta. Ce dernier, en fin de contrat avec Chelsea, souhaiterait s'entretenir avec la direction des Blues pour évoquer son avenir à Londres.

Après avoir recruté Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver, le FC Barcelone ne compterait pas perdre de temps afin de préparer son mercato de l'été prochain. En effet, Xavi voudrait entre autres se renforcer en défense. Ainsi, l'entraîneur catalan s'intéresserait notamment à César Azpilicueta. L'ancien joueur de l'OM est en fin de contrat avec Chelsea et apparaît comme une excellente opportunité financière pour les Blaugrana . Et le Barça devrait bientôt en savoir plus sur la situation de l'Espagnol...

Azpilicueta veut une réunion avec la direction de Chelsea