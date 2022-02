Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda, Lopez... Sampaoli se fait fracasser en interne !

Publié le 13 février 2022 à 11h10 par La rédaction

Cantonné au rôle de remplaçant, Steve Mandanda n’a que très peu joué cette saison. Si personne ne conteste le choix de Sampaoli, en interne ils sont nombreux à penser que cette situation manque de transparence vis-à-vis de l’international français.

Avec le gros mercato réalisé par l’Olympique de Marseille l’été dernier, des joueurs devaient inévitablement être mis de côté. C’est notamment le cas de Steve Mandanda. Le gardien de 36 ans s’est vu reléguer au second plan avec l’arrivée de Pau Lopez. Cette saison, il n’a disputé que 7 matchs, en incluant les 3 premiers de Ligue 1, quand le gardien espagnol venait d'arriver. Titulaire en Coupe de France face à Cannet-Rocheville et Chauvigny, Mandanda a cependant retrouvé le banc dès les huitièmes de finale. Si une gène l’a logiquement empêché de prendre part à ce match, l’international français n’a tout de même pas été utilisé face à Nice lors du tour suivant, alors qu’il était bel et bien disponible.

Un traitement qui ne plait pas