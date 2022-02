Foot - OM

OM - Clash : Longoria va prendre une décision radicale pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 13 février 2022 à 9h10 par A.M.

Après ses propos concernant sa situation à l'OM, Alvaro Gonzalez risque bien d'être sanctionné et pourrait même être écarté du groupe, au moins temporairement.

Cet hiver, le cas Alvaro Gonzalez n'a pas manqué de faire parler. Peu utilisé par Jorge Sampaoli, alors qu'il avait récemment prolongé son contrat, le défenseur espagnol a régulièrement été annoncé sur le départ avant de finalement rester à l'OM. Mais dans une interview accordée à AS , Alvaro s'est lâché sur sa situation reprochant à Pablo Longoria et Jorge Sampaoli de l'avoir « rabaissé d’une manière incompréhensible après la façon dont je me suis comporté, que j’ai tout donné pour le club. Après, ils ont voulu me faire partir de la mauvaise manière alors que je ne voulais pas. Une décision du club ? Totalement. Du club, de l’entraîneur. Je suis sûr que ce n’est pas footballistique car je venais de faire deux saisons qui ont été les meilleures de ma carrière . » Des propos forts qui ne devraient pas rester sans conséquence.

Alvaro écarté du groupe et sanctionné ?