OM - Malaise : Saliba, Kolasinac… Riolo fracasse Sampaoli !

Publié le 11 février 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM a sombré à Nice (1-4), Daniel Riolo pointe du doigt les choix de Jorge Sampaoli.

Après avoir ouvert le score, l'OM a finalement coulé à Nice mercredi soir (1-4). Les choix de Jorge Sampaoli ont notamment été pointés du doigt, à l'image du positionnement de William Saliba, latéral droit contre les Aiglons. « Comme on n'avait pas Kamara et que Pape (Gueye) n'est pas finalement pas rentré, il a fallu trouver un milieu récupérateur. Et pour cette position pour jouer notamment face à Gouiri, on pensait que c'était mieux que ce soit un central, donc on a opté pour cette possibilité », se défendait toutefois Jorge Sampaoli. Pas suffisant pour convaincre Daniel Riolo.

«Ce soir c’était exaspérant, les choix de Sampaoli ne m’ont pas plu»