OM - Malaise : Sampaoli justifie un choix totalement inattendu avec Saliba !

Publié le 11 février 2022 à 3h15 par A.M.

Après la lourde défaite à Nice (1-4), Jorge Sampaoli s'est prononcé sur certains de ses choix, à commencer par celui de placer William Saliba au poste de latéral droit.

L'Olympique de Marseille ne profitera pas de l'élimination du PSG pour remporter la Coupe de France. En effet, les Olympiens ont sombré à Nice mercredi soir (1-4) et Jorge Sampaoli a été critiqué pour certains de ses choix, à l'image de celui de positionner William Saliba au poste de latéral droit alors qu'il est très bon dans l'axe depuis le début de la saison. Mais le technicien argentin a tenté de justifier son choix.

Saliba latéral droit, Sampaoli s'explique