OM - Malaise : Après Benedetto, Germain s’en prend à Jorge Sampaoli !

Publié le 6 février 2022 à 4h45 par T.M.

Depuis son arrivée à l’OM, Jorge Sampaoli s’est montré ferme dans la gestion de son groupe. Une manière de faire qui n’a visiblement pas plus à Valère Germain.

Pour son OM, Jorge Sampaoli sait ce qu’il veut et certains joueurs en ont d’ailleurs fait les frais. Cet hiver, c’est Jordan Amavi qui a été poussé au départ et a ainsi été prêté à l’OGC Nice. Avant lui, ce sont Dario Benedetto et Valère Germain qui avaient été laissés sur le côté par l’entraîneur argentin. Une situation que Benedetto n’avait d’ailleurs pas appréciée. « Comment ça s'est passé avec Sampaoli et pourquoi cela s'est terminé comme ça ? C'est difficile, je préfère éviter les commentaires. La vérité c'est qu'on avait une bonne relation avec Jorge et avec le staff technique, mais Marseille ne s'est pas comporté comme je pensais vraiment qu'ils devaient se comporter », avait lâché l’Argentin pour ESPN .

« Tu as envie d'être au moins traité de la même façon que les autres »