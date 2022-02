Foot - OM

OM/PSG - Polémique : Alvaro Gonzalez revient sur son gros clash avec Neymar !

Publié le 12 février 2022 à 13h15 par La rédaction

Plus d’un an après le clash entre Neymar et Alvaro, le défenseur de 32 ans est revenu sur son altercation avec le joueur du PSG, dont il ne veut plus entendre parler.

Entre Alvaro Gonzalez et Neymar, ce n’est pas vraiment l’amour fou. Alors que le Brésilien avait accusé le défenseur de l'OM de racisme à la suite du Classico du 13 septembre 2020, les retrouvailles lors du Trophée des Champions en janvier 2021 n’avaient rien arrangé entre les deux hommes. Entré en jeu à la 65ème minute, Neymar avait dû faire face à Alvaro, qui avait alors multiplié les grosses interventions et les fautes du le joueur du PSG. L’affrontement entre les deux joueurs avait ensuite continué en dehors du terrain, sur Twitter où ils n’avaient pas hésité à se lancer des piques chacun leur tour.

Alvaro ne veut plus entendre parler de Neymar