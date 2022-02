Foot - OM

OM - Clash : Valère Germain fracasse Jorge Sampaoli !

Publié le 5 février 2022 à 15h10 par B.L.

Passé par l'OM entre 2017 et 2021, Valère Germain a souvent été en difficulté sous le maillot olympien. Le buteur est notamment revenu sur ses derniers mois compliqués après l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc marseillais.

Valère Germain ne garde par un bon souvenir de Jorge Sampaoli. Après l'arrivée du technicien argentin à l'OM en janvier 2021, l'avant-centre a passé le plus clair de son temps sur le banc des remplaçants à Marseille. Aujourd'hui à Montpellier où il s'est engagé librement, comme l'annoncé le10sport.com, Valère Germain est revenu sans langue de bois sur la méthode Jorge Sampaoli.

« Il concernait beaucoup plus les titulaires que ceux qui ne jouaient pas »