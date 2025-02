Transferts - FC Nantes : Un crack refusé pour… deux kilomètres !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La rencontre face au RC Lens dimanche dernier (3-1) pourrait être le point de départ de la carrière de Louis Leroux. Pilier de l'équipe de la Youth League qui avait atteint les demi-finales de la Ligue des champions, le joueur de 19 ans a inscrit son premier but chez les grands. Pourtant, le FC Nantes a bien failli le louper pour une histoire de kilomètres.

Dimanche dernier, le FC Nantes remportait son match face au RC Lens (3-1). Titularisé, le jeune Louis Leroux inscrivait le premier but de sa carrière en Ligue 1, et certainement pas le dernier. Au coup de sifflet final, Antoine Kombouaré a voulu encensé sa pépite du centre de formation.

« Il a été monstrueux »

« Il a été monstrueux, je suis content pour lui. Il a réussi ça devant ses amis, sa famille et ses supporters qui le découvrent. Il a été comme je l'attendais avec un fort volume de course, fort dans la récupération et il s'est fait un grand cadeau avec ce but. Ça restera gravé à jamais pour lui » avait confié le coach du FC Nantes.

Leroux refusé du centre une première fois

Pourtant, Louis Leroux avait été refusé une première fois par le FC Nantes pour une question de kilomètres. Selon les informations de L’Equipe, le joueur, âgé alors de 11 ans, n’avait pu rejoindre le centre de formation car il habitait à 52km de la Jonelière, soit 2Km de trop pour pouvoir quitter le domicile de ses parents. Cela ne l’a pas empêché par la suite de rejoindre les Canaris.