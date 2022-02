Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Saliba… Sampaoli tacle ses détracteurs !

Publié le 11 février 2022 à 22h10 par B.C.

Jugé responsable de la défaite de l’OM contre Nice (4-1) cette semaine, Jorge Sampaoli a assumé ses choix, tout en regrettant les critiques dont il fait l’objet.

L’élimination contre l’OGC Nice (4-1) en quart de finale de la Coupe de France a du mal à passer à Marseille. Jorge Sampaoli est notamment pointé du doigt après avoir décidé d’aligner les défenseurs centraux William Saliba et Luan Peres sur les côtés, et préféré placer Dimitri Payet sur le flanc gauche de l’attaque plutôt que dans l’axe. Mais de son côté, l’Argentin assume et regrette ces « analyses de cafés ».

« L'analyse est bien plus profonde que celle des gens dans les cafés »