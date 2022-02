Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable annonce de Florentino Pérez sur Lionel Messi !

Publié le 14 février 2022 à 5h15 par T.M.

Pendant plusieurs années, Lionel Messi a fait le bonheur du FC Barcelone. Un talent qui n’aurait toutefois pas manqué d’éveiller l’intérêt du grand rival, le Real Madrid.

Il y a quelques saisons maintenant, le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone se résumait avant tout à un duel entre les deux meilleurs joueurs du monde, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Si la Casa Blanca pouvait compter sur le talent de CR7, La Pulga suscitait toutefois un certain intérêt du côté de Madrid. « À Madrid, l’admiration pour Messi a toujours été évidente », a notamment expliqué Guillem Balague.

Quand le Real Madrid évoquait une arrivée de Messi !