PSG - Malaise : Marquinhos vole au secours de Lionel Messi !

Publié le 13 février 2022 à 13h45 par D.M.

Capitaine du PSG, Marquinhos a volé au secours de Lionel Messi, qui peine à retrouver son meilleur niveau dans la capitale française cette saison.

Le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid devrait faire remonter des souvenirs dans la tête de Lionel Messi. Ancien joueur du FC Barcelone, l’international argentin connaît bien cet adversaire et sera très attendu mardi prochain pour le match aller. La Pulga aura à cœur de faire taire les critiques sur son niveau de jeu, qui commencent à apparaître. Encore muet face à Rennes vendredi (1-0), Lionel Messi peut compter sur le soutien de son capitaine, Marquinhos.

« Il monte en puissance, je le sens de plus en plus à l’aise »