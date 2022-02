Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès envoie un énorme message à Kylian Mbappé !

Publié le 13 février 2022 à 4h15 par A.M.

Après la victoire contre Rennes (1-0), Pierre Ménès souligne que Kylian Mbappé a encore sauvé le PSG qui était très mal engagé...

Vendredi soir, le PSG recevait le Stade Rennais pour son dernier match avant le choc contre le Real Madrid. Et le club de la capitale a arraché la victoire dans les dernières secondes grâce à un but de Kylian Mbappé qui sort encore le PSG d'une situation délicate. Pierre Ménès souligne d'ailleurs que sans l'attaquant français, le club de la capitale serait en mauvais point tant le fond de jeu n'évolue pas.

«Mbappé a encore sauvé Paris dans les derniers instants»