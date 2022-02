Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est encore interpellé dans le vestiaire !

Publié le 14 février 2022 à 4h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison. Mais Marquinhos espère pouvoir inverser de la tendance.

Il y a quelques jours, Kylian Mbappé assurait qu'il n'avait toujours pas tranché pour son avenir : « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera ». Interrogé sur l'avenir de l'attaquant du PSG, dont le contrat s'achève en juin prochain, Marquinhos espère clairement qu'il va prolonger.

Marquinhos interpelle Mbappé