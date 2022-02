Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un énorme message à Mbappé pour son avenir !

Publié le 13 février 2022 à 12h10 par A.M.

Capitaine du PSG, Marquinhos ne cache pas son souhait de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat à Paris alors que l'attaquant est régulièrement annoncé au Real Madrid.

Le cas Mbappé fait parler au PSG. Sous contrat jusqu'en juin prochain à Paris, l'attaquant français pourrait partir libre à l'issue de la saison. Le champion du monde 2018 a récemment assuré qu'il ne prendrait aucune décision avant la double confrontation face au Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions. Malgré tout, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la tendance est clairement à un départ de Kylian Mbappé vers le club merengue. Mais Marquinhos espère que son coéquipier finira par prolonger.

Marquinhos veut retenir Mbappé