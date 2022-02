Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Achraf Hakimi lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 14 février 2022 à 10h15 par D.M.

Lié au PSG jusqu'en 2026, Achraf Hakimi pourrait s'inscrire dans le durée à Paris et imiter un certain Marco Verratti, présent en France depuis 2012.

Achraf Hakimi pourrait retrouver à Paris la stabilité qu’il recherche. Prêté entre 2018 et 2020 par le Real Madrid au Borussia Dortmund, le latéral droit prenait la décision de s’engager avec l’Inter. Le joueur ne restera qu’un an en Italie. En juillet 2021, le PSG offrait 65M€ à la formation nerazzurra pour s’attacher les services d’Hakimi. L’international marocain a l’intention de s’imposer en France et jouer un important dans les prochaines années comme l’illustre la durée de son contrat, cinq ans.

« Verratti est un miroir dans lequel on peut se regarder et voir que c'est bien ici »