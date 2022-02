Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il abandonner pour Paul Pogba ?

Publié le 14 février 2022 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba serait dans le collimateur du PSG en vue d'une arrivée libre et gratuite à l'été 2022. Toutefois, La Pioche serait désormais ouverte à une prolongation, tandis que la Juventus aurait relancé les contacts avec Mino Raiola. Selon vous, Leonardo doit-il déjà tirer un trait sur Paul Pogba ?

Comme lors du dernier mercato estival, le PSG serait à l'affût de toutes les belles opportunités à 0€ de 2022. En effet, Leonardo aurait coché plusieurs noms en fin de contrat le 30 juin, et notamment celui de Paul Pogba. Alors qu'elle est dans sa dernière année de contrat avec Manchester United, La Pioche peut être recrutée librement et gratuitement cet été si elle ne prolonge pas, et le directeur sportif du PSG en est bien conscient. Toutefois, Paul Pogba ne serait pas totalement convaincu par l'idée de quitter les Red Devils . D'après les dernières indiscrétions du Sun , le champion du monde français semblerait être ouvert à un renouvellement de contrat avec Manchester United. Et pour ne pas arranger les affaires du PSG, la Juventus aurait relancé les hostilités sur ce dossier.

Paul Pogba, un combat déjà perdu d'avance pour le PSG ?