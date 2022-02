Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Benzema prêt à revenir en Ligue 1 ? Il répond !

Publié le 14 février 2022 à 19h00 par A.C.

Karim Benzema traverse peut-être la meilleure période de sa carrière, mais à 34 ans et avec un contrat qui se termine en 2023, il pourrait bien quitter le Real Madrid dans un avenir proche.

Depuis quelques saisons, Karim Benzema affiche un niveau incroyable et est devenu le véritable leader du Real Madrid, après le départ de Cristiano Ronaldo. Pourtant, le temps passe pour tout le monde et en décembre prochain Benzema aura 35 ans, un âge où l’on quitte normalement le Real Madrid. Cela a notamment été le cas la saison dernière de Sergio Ramos, qui a décidé de rebondir au Paris Saint-Germain. L’International français serait-il prêt à l’imiter, en rejoignant peut-être lui aussi ou le PSG ou encore son club formateur de l’Olympique Lyonnais ?

« Je me sens bien à Madrid, c'est le meilleur club du monde »